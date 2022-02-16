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Эксперт: отвод войск от границ Украины — дипломатическая победа России

Эдуард Футурье
Член экспертного клуба «Дигория» политолог Артемий Атаманенко.

Член экспертного клуба «Дигория» политолог Артемий Атаманенко.

© Facebook

Отвод российских войск от границ Украины в места постоянной дислокации — «очевидная дипломатическая победа РФ», считает член экспертного клуба «Дигория» политолог Артемий Атаманенко.

«Как говорят в народе уже на уровне мемов, когда американская разведка заявляет о конкретной дате потенциального нападения на другую страну, это та же разведка, которая заявляла у наличии у Ирака оружия массового поражения. Впрочем, логично предположить, что даже после просроченного дедлайна часть СМИ продолжит работать с повесткой эскалации», — заявил Атаманенко в беседе с «Ридусом».

По его мнению, Запад никогда не признает, что информация о вторжении России на Украину была ложной. В ближайшем будущем, уверяет эксперт, американские и европейские СМИ будут «предлагать свои объяснения», почему российская армия не атаковала позиции ВСУ.

«К примеру, возможны попытки выставить завершение военных учений „Союзная решимость 2022“ как отступление. К этому в информационном плане надо быть готовым. И бдительность тоже нельзя терять. Ведь на Украине сейчас осталось все то оружие, что направляли ей страны НАТО. Вероятно, оно будет применяться в рамках гражданской войны в Донбассе, что может при худшем сценарии привести к новым обострениям конфликта», — заключил Артемий Атаманенко.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-лейтенант авиации в отставке Николай Гаврилов объяснил в интервью «Ридусу», почему в Москве приняли решение об отводе войск. По мнению Гаврилова, Россия ясно продемонстрировала, что «готова на самые решительные меры ради своей безопасности и защиты народа Донбасса». После этого в Киеве поняли, что проверять на прочность «выдержку и терпение российского руководства — дело бесперспективное». Поэтому «напряженность ситуации в Донбассе пошла на спад», и в Кремле «приняли решение о завершении учений».

Напомним, концентрация войск неподалеку от границ с Украиной проходила в рамках совместных учений России и Белоруссии, которые получили название «Союзная решимость 2022». Маневры напугали Запад. Иностранные СМИ утверждали, что Россия стянула боевые подразделения, чтобы напасть на Украину. В России на это заметили, что никто воевать с Украиной не собирается, если, конечно, официальный Киев не захочет решить проблему Донбасса силовым путем.

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Дарья Кислицина рассказала о практике прямых линий губернаторов

Никита Ляховецкий

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в своем инстаграм поделилась оценкой формата прямых линий губернаторов и отметила, что первая прямая линия Максима Егорова удалась.

Кислицина рассказала, что прямые линии с губернатором являются обязательными и выполняются по поручению главы государства. Но не у всех губернаторов получаются выстроить эффективную коммуникацию, которая могла бы быть полезной для жителей.

«Вчера можно было увидеть пример из серии „что такое хорошо“ — свою первую прямую линию провел врио главы Тамбовской области Максим Егоров», — рассказала Кислицына.

Она отметила, что вопросы были самые разные: от локальных (реконструкция филармонии) до более общих, которые касаются всю нашу страну. Среди них вопросы о дорогах, общественном транспорте, качестве воды и другие.

«А вот ответы Егорова были не совсем типичны: по каждому вопросу есть конкретика и сроки решения (просто дать людям ответ уже не работает, нужно точно говорить, что, где и когда будет сделано). И это позволяет дать врио положительную оценку. Никаких „мы посмотрим“, „проработаем“ (это вообще любимое слово чиновников), „обещать не стану“. И правильно. Надо не обещать, а делать. С обязательным отчетом перед жителями в открытой форме», — подчеркнула Кислицына.

Эксперт отметила, что первый опыт главы Тамбовской области оказался удачным, но нужно дождаться результатов работы по заявленным темам.

«Опыт личного общения с Максимом Борисовичем подсказывает, что они будут достойными», — заключила Кислицына.

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