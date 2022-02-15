«Давление на ФСИН»: политолог о рецензии «Новой газеты» на книгу Пчелинцева

В России продолжает нарастать давление на Федеральную систему исполнения наказаний (ФСИН). Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Сергей Карнаухов, комментируя рецензию обозревателя «Новой газеты» Яна Шенкмана на книгу осужденного по делу «Сети»* Дмитрия Пчелинцева «Стрельба из фейерверка».

Повествование Пчелинцева охватывает период с 2017 по 2020 год, от момента его задержания до вынесения приговора — 18 лет лишения свободы. По словам Шенкмана, Дмитрий стал едва ли не первым российским заключенным, который рассказал на широкую публику о пытках в тюрьмах РФ.



«Пытки — ключевая тема, по которой критикуется Россия вот уже многие годы. Ранее она поднималась в отношении трудовых мигрантов, когда говорили о массовом нарушении их прав. В СМИ тиражировали, как приезжих из южных республик пытают в отделениях милиции и так далее. Теперь тема пыток затрагивается, когда арестовываются люди, участвовавшие в тех или иных организациях, признанных в РФ экстремистскими либо террористическими. Все эти истории зачастую обрастают всевозможными выдумками, особенно после публикации на сайте Gulagu.net видеозаписей с издевательствами над осужденными, имевшими место в Саратовской области», — заявил Карнаухов.

«Тем не менее, когда в СМИ появляется подобная информация, она является достаточным основанием для проведения соответствующей проверки. Если сведения, изложенные в книге Пчелинцева и статье „Новой газеты“ окажутся правдой, то виновные, безусловно, должны понести наказание», — заключил эксперт.

По версии следствия, «Сеть»* представляла собой межрегиональную террористическую организацию, состоящую из анархистов. Участники сообщества, как утверждают правоохранители, планировали вооруженный захват власти посредством нападений на силовиков, захвата оружейных складов, атак на правительственные здания, военкоматы и отделения «Единой России». Кроме того, осужденные пытались заниматься торговлей наркотиками.



Семеро участников «Сети»* были осуждены Приволжским окружным военным судом и получили длительные сроки лишения свободы. Илья Шакурский был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, Василий Куксов — к девяти годам колонии общего режима, Дмитрий Пчелинцев — к 18 годам колонии строго режима, Андрей Чернов — к 14 годам колонии строго режима, Михаил Кульков — к десяти годам колонии строго режима, Максим Иванкин — к 13 годам колонии строго режима, Арман Сагынбаев — к шести годам колонии общего режима. Общественность вступилась за молодых людей, посчитав их политзаключенными.

Фигурант дела «Сети»* Алексей Полтавец признался в убийстве своих знакомых Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, которые пропали в марте 2017 года под Рязанью. Согласно его показаниям, преступление было спланировано и совершено им совместно с Максимом Иванкиным по требованию Дмитрия Пчелинцева.

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* «Сеть» — запрещенная в РФ террористическая организация.

