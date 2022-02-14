Советник трех американских президентов предсказал раскол США

США не смогут пройти очередную «проверку на прочность» из-за обилия политических оппонентов, заявил Патрик Бьюкенен, который был старшим советником Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

В своей статье для The American Conservative он напомнил, что когда-то США были «незаменимой державой» и навязывали свою «доброжелательную гегемонию» остальному человечеству.

«И, наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны . Теперь уже мы сами истекаем кровью, отвлекаемся, истощаем себя и идем к расколу», — написал он.

В этой связи Бьюкенен призвал вспомнить популярный в 70-х годах лозунг «Возвращайся домой, Америка».

Он также отметил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов в лице России и Китая, с которыми Вашингтон не сможет бороться одновременно.

По словам Бьюкенена, американская гегемония оказалась под ударом повсюду — в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Восточной Азии. «Общее у противников Америки одно: они хотят нас выдворить», — заключил он.

Экс-советник трех президентов также указал на то, что расстановка сил в мире постоянно меняется, а «противники Америки» набирают все большую силу и стремятся «ослабить Вашингтон».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американцы потеряют свою страну после выборов в палату представителей, которые состоятся в 2022 году, и после президентских выборов 2024-го.

Как сообщал «Ридус», обозреватель американского журнала National Interest Марк Кац назвал пять признаков, свидетельствующих о конце мировой гегемонии Вашингтона. Первым из них он выделил неспособность США победить в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

До этого в журнале The National Interest была опубликована статья старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, в которой она допускает, что недостаточное финансирование оборонного сектора американской армии может привести в скором времени к неминуемому краху всей оборонной системы США.