В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда
- 14 февраля 2022, 21:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате столкновения двух пассажирских поездов в окрестностях Мюнхена погиб как минимум один человек, еще 14 пострадали.
По данным издания Bild, инцидент произошел около 16:40 по местному времени (18:40 мск).
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
В Генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили «РИА Новости», что информация о пострадавших в аварии россиянах на данный момент отсутствует.
«Вопрос находится на контроле, изучаем информацию. Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — сказал собеседник агентства.
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