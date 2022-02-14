В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда

В результате столкновения двух пассажирских поездов в окрестностях Мюнхена погиб как минимум один человек, еще 14 пострадали.

По данным издания Bild, инцидент произошел около 16:40 по местному времени (18:40 мск).

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В Генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили «РИА Новости», что информация о пострадавших в аварии россиянах на данный момент отсутствует.

«Вопрос находится на контроле, изучаем информацию. Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — сказал собеседник агентства.