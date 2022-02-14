Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с призывом сделать 16 февраля Днем единения.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Соответствующий указ уже подписан», — заявил он.

Зеленский предложил в этот день вывесить национальные флаги и надеть сине-желтые ленты. Таким способом, по его словам, украинцы продемонстрируют всему миру свое единство.

Украинский лидер отметил, что «наше государство сегодня сильное, как никогда» и пообещал, что и Донбасс, и Крым вернутся в Украину.

При этом он подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова решать все вопросы исключительно путем переговоров.

Не забыл Зеленский похвалить и украинскую армию, назвав ее «прекрасной» и более сильной, чем восемь лет назад.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал президента США главным провокатором войны и обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой подготовить план по его нейтрализации или ликвидации.

Политик считает, что именно высказывания американского лидера несут угрозу экономике и безопасности Украины. Также он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена в Киев именно с целью его устранения, чтобы раз и навсегда «освободить Украину от колонизации и порабощения».

