В Польше произошел мощный взрыв на фабрике по производству динамита

В польской местности Крупский-Млын на юге страны произошел взрыв на фабрике по производству динамита.

Как сообщает радиостанция RMF, в настоящее время разыскиваются два человека, которые после случившегося не явились на общий сбор сотрудников предприятия.

Спасательные службы выехали на место происшествия.

В сообщении уточняется, что взрыв произошел на территории фабрики, но был слышен в радиусе нескольких десятков километров. В результате было разрушено одно из зданий.

По данным RMF, это предприятие, принадлежащее компании NitroErg, является одним из пяти производителей динамита в Европе.

Примечательно, что это уже не первый подобный инцидент в Польше. В 2021 году на производстве этой же компании в местности Берунек произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще один пострадал.