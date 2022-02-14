В Польше произошел мощный взрыв на фабрике по производству динамита
- 14 февраля 2022, 20:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В польской местности Крупский-Млын на юге страны произошел взрыв на фабрике по производству динамита.
Как сообщает радиостанция RMF, в настоящее время разыскиваются два человека, которые после случившегося не явились на общий сбор сотрудников предприятия.
Спасательные службы выехали на место происшествия.
В сообщении уточняется, что взрыв произошел на территории фабрики, но был слышен в радиусе нескольких десятков километров. В результате было разрушено одно из зданий.
По данным RMF, это предприятие, принадлежащее компании NitroErg, является одним из пяти производителей динамита в Европе.
Примечательно, что это уже не первый подобный инцидент в Польше. В 2021 году на производстве этой же компании в местности Берунек произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще один пострадал.
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