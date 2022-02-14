Стали известны новые подробности о допинг-пробе Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что данные о допинг-пробе Камилы Валиевой можно было передать до начала Олимпиады в Пекине.

Как сообщается на сайте организации, проба, сданная 15-летней фигуристкой 25 декабря прошлого года, была передана в лабораторию в срок, вполне достаточный для своевременного выполнения необходимых процедур.

Несмотря на вызванные пандемией коронавируса задержки, лаборатория имела возможность предоставить информацию о допинг-тесте еще в январе, то есть до начала Олимпийских игр, говорится в сообщении.

В РУСАДА также отметили, что лаборатория обязана была сделать анализ в приоритетном порядке, однако его результаты были почему-то представлены только 7 февраля.

Напомним, допинг-проба выявила в организме Валиевой запрещенное вещество триметазидин. Поскольку тест проводился 25 декабря, это допинговое нарушение не попадает под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК) и не относится к Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд (CAS) учел это и не стал отстранять спортсменку от соревнований, но подчеркнул наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах проверки Валиевой.



В эфире Первого канала российская фигуристка Камила Валиева впервые рассказала о том, как на нее повлиял допинг-скандал.

