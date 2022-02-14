Освободившихся из заключения россиян могут заставить искать работу

Находящиеся под административным надзором бывшие заключенные должны искать работу после освобождения из заключения.

С таким предложением выступило Министерство внутренних дел РФ, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова.

По ее словам, МВД предлагает обязать людей, недавно отбывших срок за совершение особо тяжких преступлений, заниматься поиском работы.

Между тем эксперты, опрошенные «РИА Новости», назвали массу проблем, мешающих россиянам социализироваться после колонии. Одна из основных — трудности с поиском работы, поскольку нанимать человека с криминальным прошлым готовы далеко не все.

Тем не менее Плотникова заявила на заседании рабочей группы в Госдуме, что ее ведомство предлагает проработать вопрос об установлении поднадзорным лицам административного ограничения в виде обязательного трудоустройства.

МВД также предлагает запретить указанным лицам пользоваться интернетом, оставаясь под надзором.

Как известно, находящимся под административным надзором бывшим заключенным запрещают появляться в определенных местах, посещать массовые мероприятия, покидать жилье в определенное время суток, а также покидать определенную территорию.