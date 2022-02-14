Две новые разновидности омикрон-штамма выявили в Польше

В Польше были выявлены две новые разновидности штамма коронавируса «омикрон».

В эфире Польского радио об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска.

По его словам, пока трудно предположить, как проявят себя эти субварианты и какое течение заболевания они вызовут.

Краска отметил, что так просто COVID-19 не уйдет из повседневной жизни.

«Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, — это должно остаться с нами, может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», — заявил он.

Накануне британские ученые высказали предположение, что следующий штамм коронавируса может быть гораздо опаснее «омикрона» в плане смертности и постковидных осложнений.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков указал в беседе с газетой «Известия» на то, что появление нового суперштамма маловероятно. По его мнению, скорее всего, это может произойти в «регионах с нулевой толерантностью к COVID-19 — Китае или странах Южной Азии.

Между тем директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что омикрон-штамм может положить конец COVID-19 в Европе.

Как сообщал «Ридус», мир может столкнуться с пандемиями, которые окажутся существенно более опасными, чем коронавирус. Об этом предупредил основатель компании Microsoft Билл Гейтс и призвал государства выделить средства на борьбу с надвигающимися угрозами.

