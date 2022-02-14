Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира

Американская компания WeThrift составила рейтинг самых романтичных городов мира.

Москва заняла в этом списке восьмое место, расположившись между Стамбулом и Дубаем.

В пятерку лучших вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

Главным критерием оценки романтичности городов считалось количество ресторанов, парков, мест для совместного отдыха пар, романтических отелей, спа-салонов, а также число постов в Instagram с хештегом города.

По количеству парков (262) Москва оказалась в рейтинге на четвертой строчке, а по количеству достопримечательностей — в тройке лидеров.

Кроме того, российская столица заняла 7-е место по числу хештегов в соцсетях.

В мае прошлого года Москва вошла в первую десятку мирового рейтинга городов с самым резким ростом цен на жилье. За год российская столица поднялась сразу на 62 строчки и заняла седьмое место. Стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%.