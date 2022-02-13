Раскрыты подробности переговоров Зеленского и Байдена

В ходе телефонного разговора, продлившегося меньше часа, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден договорились о продолжении дипломатических усилий с целью урегулирования украинского кризиса.

В администрации Белого дома сообщили, что лидеры двух стран отметили важность политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины.

Американский лидер заверил своего украинского коллегу в приверженности США территориальной целостности и суверенитету Украины. Байден также пообещал Зеленскому «быстрый и решительный» ответ США на любую «дальнейшую агрессию России», отмечает «360».

В свою очередь президент Украины сообщил в Twitter, что он говорил с Байденом о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии.



Накануне состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она продолжалась больше часа. Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России. Байден, в частности, заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.