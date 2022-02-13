Кандидат в президенты Франции пообещала не пустить Украину в НАТО

Валери Пекресс, претендующая на пост президента Франции, выступила против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Она пообещала, что в случае ее избрания она не допустит предоставления Киеву членства в НАТО.

Об этом Пекресс заявила на первой большой предвыборной встрече с избирателями, которая состоялась на парижской арене «Зенит».

«С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — заявила кандидат от партии «Республиканцы».

Примечательно, что во время своего телевизионного интервью, состоявшегося 7 февраля, Валери Пекресс заговорила по-русски и обратилась с призывом к россиянам «вместе строить мир в Европе». Она также отметила, что начинать войну с Украиной для России было бы большой ошибкой.

Как писал ранее «Ридус», другой кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле нынешнего года. Согласно данным социологических опросов, помимо действующего президента Эммануэля Макрона, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Марин Ле Пен и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. При этом Макрон еще не объявил о своем участии в предвыборной гонке.