Литва поставила Украине партию «Стингеров»

Литва отправила на Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger и боеприпасы оборонного назначения.

С очередной партией военно-технической помощи также доставлено военное имущество и снаряжение для обеспечения нужд ВСУ, в частности, бронежилеты.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, первую часть военной помощи — партию бронежилетов и баллистических поясов — Литва передала Украине в декабре 2021 года.

В 2017 году Литва поставила Украине более 7 тысяч автоматов Калашникова и около 2 млн патронов. В 2015—2016 годах Украина получила от Литвы пулеметы, амуницию и 150 тонн снаряжения.

Ранее «Ридус» писал о том, Украина обратилась к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противотанковых комплексов THAAD.

Также стало известно, что США поставили Украине очередную партию военной помощи. На сей раз это 81 тонна патронов разного калибра.

Напомним, до этого Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции.