Бронзовым призером ОИ-2022 стала российская конькобежка Ангелина Голикова
- 13 февраля 2022, 17:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Третье место в забеге на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине заняла российская конькобежка Ангелина Голикова.
Победу на этой дистанции одержала американка Эрин Джексон, а второй финишировала японка Михо Такаги.
Бронза Голиковой стала уже 17-й наградой сборной России на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что серебряную медаль на ОИ-2022 завоевал российский шорт-трекист Константин Ивлиев, занявший второе место в забеге на дистанции 500 метров.
Кроме того, бронзовым призером Олимпиады стал биатлонист Эдуард Латыпов, финишировавший третьим в гонке преследования.
Напомним, четвертое золото для России принесли лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, одержавшие победу в эстафете.
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