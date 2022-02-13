Бронзовым призером ОИ-2022 стала российская конькобежка Ангелина Голикова

Третье место в забеге на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине заняла российская конькобежка Ангелина Голикова.

Победу на этой дистанции одержала американка Эрин Джексон, а второй финишировала японка Михо Такаги.

Бронза Голиковой стала уже 17-й наградой сборной России на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что серебряную медаль на ОИ-2022 завоевал российский шорт-трекист Константин Ивлиев, занявший второе место в забеге на дистанции 500 метров.

Кроме того, бронзовым призером Олимпиады стал биатлонист Эдуард Латыпов, финишировавший третьим в гонке преследования.

Напомним, четвертое золото для России принесли лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, одержавшие победу в эстафете.

