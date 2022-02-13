Народная милиция сообщила о подготовке десанта ВСУ для заброски в тыл ЛНР

Командование Операции объединенных сил (ООС) проверяет готовность десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, к «боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики» готовятся подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«С целью проверки готовности 1-го батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в населенном пункте Войтово прибыл командующий ООС Павлюк», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Отмечается также, что Народная милиция провела занятия подразделений ПВО на одном из полигонов республики за линией отвода. «Совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы, артиллерии и разведки отработаны действия в составе огневого контура для своевременного подавления огневой активности противника», — рассказал Филипоненко.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что взрыв на подконтрольной ВСУ территории вблизи Донецка может иметь отношение к съемкам провокаций. Он также обратил внимание, что у линии соприкосновения в Донбассе фиксируется уже до 150 тысяч украинских военных.

Между тем Народная милиция ЛНР обвинила власти Украины в скрытном стягивании тяжелого вооружения и бронетехники в Донбасс.

