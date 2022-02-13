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Копилка сборной России на ОИ-2022 пополнилась серебром и бронзой

Георгий Самсонов
Константин Ивлиев

Константин Ивлиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине завоевал российский шорт-трекист Константин Ивлиев.

Он занял второе место в забеге на дистанции 500 метров, уступив Лю Шаоану из Венгрии.

Ранее бронзовым призером Олимпиады стал биатлонист Эдуард Латыпов, финишировавший третьим в гонке преследования.

В активе сборной России на Играх уже 16 медалей: четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Напомним, четвертое золото для России принесли лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, одержавшие победу в эстафете.

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