Копилка сборной России на ОИ-2022 пополнилась серебром и бронзой
- 13 февраля 2022, 15:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине завоевал российский шорт-трекист Константин Ивлиев.
Он занял второе место в забеге на дистанции 500 метров, уступив Лю Шаоану из Венгрии.
Ранее бронзовым призером Олимпиады стал биатлонист Эдуард Латыпов, финишировавший третьим в гонке преследования.
В активе сборной России на Играх уже 16 медалей: четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых.
Напомним, четвертое золото для России принесли лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, одержавшие победу в эстафете.
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