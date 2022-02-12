Диетологи назвали главную причину переедания

Искаженное восприятие себя и окружающего мира чаще всего являются причинами переедания и пищевой зависимости, рассказал диетолог Антон Поляков.

Он уточнил, что в 5% случаев переедание становится следствием эндокринологических сбоев, а в 95% случаев причина кроется в когнитивных искажениях.

«Это нарушение восприятия себя. Установка — я недостаточно хорош, не заслуживаю любви, у меня не получится. Либо это искажение восприятия окружающего мира. Никто меня не понимает, никому нельзя доверять», — объяснил Поляков в беседе с URA.RU.

По его словам, очень часто люди пытаются заедать депрессивные состояния и хронические тревоги.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург указал на то, что зависимый человек не тот, кто сделал выбор есть много, а кто боится есть. «Он борется с собой, срывается и ест еще больше, то есть совершает обычные действия, которые усиливают потребность в пище», — пояснил специалист в интервью изданию.

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева отметила, что из-за стрессов и проблем в семье человек с помощью пищи улучшает себе настроение, и чаще всего в таких случаях предпочтение отдается сладкому. В результате повышается уровень дофамина и улучшается настроение, однако не надолго. «Так как человек хочет это повторить, он ест еще. Других способов он не знает», — резюмировала она.

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