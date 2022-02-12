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Американскую подлодку обнаружили в районе Курил в территориальных водах РФ

Георгий Самсонов
Подводная лодка ВМС США класса "Вирджиния"

Подводная лодка ВМС США класса "Вирджиния"

© Zuma\TASS

Американская подводная лодка класса «Вирджиния» была обнаружена в районе острова Уруп в территориальных водах России.

Как сообщили в Минобороны РФ, она оказалась в районе учений сил Тихоокеанского флота.

Требования покинуть российские территориальные воды судно игнорировало.

Только после применения спецсредств российским фрегатом, субмарина ВМС США удалилась из этого района на большой скорости.

Когда инцидент с подлодкой был исчерпан, отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил плановые учения, добавили в ведомстве.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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