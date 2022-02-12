Американскую подлодку обнаружили в районе Курил в территориальных водах РФ

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.