Американскую подлодку обнаружили в районе Курил в территориальных водах РФ
- 12 февраля 2022, 18:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американская подводная лодка класса «Вирджиния» была обнаружена в районе острова Уруп в территориальных водах России.
Как сообщили в Минобороны РФ, она оказалась в районе учений сил Тихоокеанского флота.
Требования покинуть российские территориальные воды судно игнорировало.
Только после применения спецсредств российским фрегатом, субмарина ВМС США удалилась из этого района на большой скорости.
Когда инцидент с подлодкой был исчерпан, отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил плановые учения, добавили в ведомстве.
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