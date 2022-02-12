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«Конвой свободы» добрался до Елисейских полей

Георгий Самсонов
«Конвой свободы» в Париже

«Конвой свободы» в Париже

© yandex.ru

Французские дальнобойщики решили поддержать инициативу канадского «Конвоя свободы» и провести в Париже собственную акцию протеста против коронавирусных ограничений.

Когда автоколонна добралась до Елисейских полей, протестующие вступили в столкновение с полицией, в результате чего стражи порядка применили слезоточивый газ.

Участие в массовых беспорядках также приняли сочувствующие водителям парижане.

Как передает корреспондент «РИА Новости» с места событий, машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами. Для разгона запрещенной властями акции полиция применила слезоточивый газ.

По данным агентства, французские автомобилисты, вдохновленные «Конвоем свободы» в Канаде, выехали в среду в Париж с юга Франции, а в четверг и пятницу — из других регионов страны.

Напомним, канадский «Конвой свободы» был организован в ответ на решение либералов отменить льготы для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады. Правительство недвусмысленно дало понять, что водителям грузовиков, въезжающих в Канаду, потребуется вакцинация.

Первая колонна грузовиков выехала в сторону Оттавы из провинции Британская Колумбия 23 января. По дороге к дальнобойщикам присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники протестующих на личных автомобилях.

По соображениям безопасности премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул свою столичную резиденцию вместе с семьей.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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