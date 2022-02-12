«Конвой свободы» добрался до Елисейских полей
- 12 февраля 2022, 17:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Французские дальнобойщики решили поддержать инициативу канадского «Конвоя свободы» и провести в Париже собственную акцию протеста против коронавирусных ограничений.
Когда автоколонна добралась до Елисейских полей, протестующие вступили в столкновение с полицией, в результате чего стражи порядка применили слезоточивый газ.
Участие в массовых беспорядках также приняли сочувствующие водителям парижане.
Как передает корреспондент «РИА Новости» с места событий, машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами. Для разгона запрещенной властями акции полиция применила слезоточивый газ.
По данным агентства, французские автомобилисты, вдохновленные «Конвоем свободы» в Канаде, выехали в среду в Париж с юга Франции, а в четверг и пятницу — из других регионов страны.
Напомним, канадский «Конвой свободы» был организован в ответ на решение либералов отменить льготы для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады. Правительство недвусмысленно дало понять, что водителям грузовиков, въезжающих в Канаду, потребуется вакцинация.
Первая колонна грузовиков выехала в сторону Оттавы из провинции Британская Колумбия 23 января. По дороге к дальнобойщикам присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники протестующих на личных автомобилях.
По соображениям безопасности премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул свою столичную резиденцию вместе с семьей.
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