«Конвой свободы» добрался до Елисейских полей

Французские дальнобойщики решили поддержать инициативу канадского «Конвоя свободы» и провести в Париже собственную акцию протеста против коронавирусных ограничений.

Когда автоколонна добралась до Елисейских полей, протестующие вступили в столкновение с полицией, в результате чего стражи порядка применили слезоточивый газ.

Участие в массовых беспорядках также приняли сочувствующие водителям парижане.

Как передает корреспондент «РИА Новости» с места событий, машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами. Для разгона запрещенной властями акции полиция применила слезоточивый газ.

По данным агентства, французские автомобилисты, вдохновленные «Конвоем свободы» в Канаде, выехали в среду в Париж с юга Франции, а в четверг и пятницу — из других регионов страны.

Напомним, канадский «Конвой свободы» был организован в ответ на решение либералов отменить льготы для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады. Правительство недвусмысленно дало понять, что водителям грузовиков, въезжающих в Канаду, потребуется вакцинация.

Первая колонна грузовиков выехала в сторону Оттавы из провинции Британская Колумбия 23 января. По дороге к дальнобойщикам присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники протестующих на личных автомобилях.

По соображениям безопасности премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул свою столичную резиденцию вместе с семьей.