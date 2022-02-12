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Американская журналистка заступилась за Камилу Валиеву

Эдуард Футурье

© Facebook

Журналистка «Washington Post «Сэлли Дженкинс выступила в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которую могут отстранить от участие в Олимпиаде в Пекине.

По мнению госпожи Дженкинс, вина за случившийся скандал полностью лежит на Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Возможно, это стало следствием политизированности. В то же самое время причины для наказания Валиевой отсутствуют», — написала американка в своей авторской колонке.

Сэлли Дженкинс считает, что WADA и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай», передает URA.ru.

Как уже писал «Ридус», в организме спортсменки нашли вещество триметазидин. Оно считается допингом. При этом проба у Валиевой была взята еще 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, ситуация не е попадает под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК) и не относится к Олимпиаде. Спортивный арбитраж это учел и позволил Валиевой вернуться к тренировкам. Однако разбирательство еще не окончено. МОК пытается обжаловать решение арбитража. Слушания должны закончиться до 15 февраля.

15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву также поддержали российские блогеры, звезды эстрады и общественные деятели.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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