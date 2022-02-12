Американская журналистка заступилась за Камилу Валиеву
- 12 февраля 2022, 16:04
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Журналистка «Washington Post «Сэлли Дженкинс выступила в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которую могут отстранить от участие в Олимпиаде в Пекине.
По мнению госпожи Дженкинс, вина за случившийся скандал полностью лежит на Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
«Возможно, это стало следствием политизированности. В то же самое время причины для наказания Валиевой отсутствуют», — написала американка в своей авторской колонке.
Сэлли Дженкинс считает, что WADA и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай», передает URA.ru.
Как уже писал «Ридус», в организме спортсменки нашли вещество триметазидин. Оно считается допингом. При этом проба у Валиевой была взята еще 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, ситуация не е попадает под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК) и не относится к Олимпиаде. Спортивный арбитраж это учел и позволил Валиевой вернуться к тренировкам. Однако разбирательство еще не окончено. МОК пытается обжаловать решение арбитража. Слушания должны закончиться до 15 февраля.
15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву также поддержали российские блогеры, звезды эстрады и общественные деятели.
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