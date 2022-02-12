«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами

Госдума рассмотрит предложенный «Единой Россией» законопроект, который позволит родителям находиться вместе с детьми-инвалидами, проходящими лечение в стационарах. При этом их пребывание должно быть бесплатным. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Зачастую ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких», — подчеркнул Володин.

Депутаты нижней палаты обсудят новый законопроект на пленарном заседании 15 февраля.

Ранее, напомнил Володин, Госдума приняла законы, разрешающие «бесплатное пребывание в больницах мамам и папам с малышами до 4 лет и более старшими детьми, если на то есть медицинские показания». Кроме того, россияне получили возможность навещать близких родственников в реанимации.