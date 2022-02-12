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«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами

Эдуард Футурье

© duma.gov.ru

Госдума рассмотрит предложенный «Единой Россией» законопроект, который позволит родителям находиться вместе с детьми-инвалидами, проходящими лечение в стационарах. При этом их пребывание должно быть бесплатным. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Зачастую ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких», — подчеркнул Володин.

Депутаты нижней палаты обсудят новый законопроект на пленарном заседании 15 февраля.

Ранее, напомнил Володин, Госдума приняла законы, разрешающие «бесплатное пребывание в больницах мамам и папам с малышами до 4 лет и более старшими детьми, если на то есть медицинские показания». Кроме того, россияне получили возможность навещать близких родственников в реанимации.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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