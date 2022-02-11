Нефть марки Brent подорожала до 95 долларов впервые с октября 2014 года

Впервые с 1 октября 2014 года цена нефти Brent преодолела отметку 95 долларов за баррель.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса с поставкой в апреле выросла на 4,1%, достигнув 95,16 доллара за баррель.

Цена российской экспортной нефти Urals в Европе превысила 95 долларов за баррель 7 февраля. Это произошло впервые с сентября 2014 года.

Как рассказал газете «Известия» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, тенденция на подорожание нефти не поменяется в ближайшее время. По его прогнозам, в 2022 году черное золото может подорожать до «сакраментального уровня в 100 долларов за баррель Brent и даже выше».

В свою очередь агентство Bloomberg пришло к выводу, что нефтяные доходы укрепят финансовую мощь Кремля и обеспечат больший буфер на случай кризиса в случае санкций.

По последним данным, международные резервы России составляют 634,1 млрд долларов, а объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг 182,59 млрд долларов (11,7% ВВП).