Байден обсудил с лидерами трех стран ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с лидерами трех государств.

Его собеседниками стали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, телефонный разговор продолжался один час и 19 минут.

Некоторые детали беседы раскрыл официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Союзники полны решимости вместе ввести быстрые и основательные санкции против России, если будет очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Все дипломатические усилия нацелены на то, чтобы склонить Москву к деэскалации», — написал он в Twitter.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны могут внести вклад в снижение напряженности в Европе, но для этого они должны прекратить поставки оружия на Украину, пишет газета «Известия».

Накануне командование ВВС США в Европе сообщило о переброске в Польшу группы истребителей F-15 Eagle. В сообщении командования говорится, что переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО.