Силы территориальной обороны Украины хотят увеличить до 2 млн человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского, численность сил территориальной обороны должна быть увеличена.

«Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны», — сообщил Данилов.

Он уточнил, что их численность должна достигать двух миллионов человек, которые будут готовы защищать Украину в случае необходимости.

Выступая на брифинге, Данилов добавил, что Украина не будет применять силу для возвращения Донбасса из-за опасения, что в ходе подобной операции могут массово погибнуть мирные жители, пишет kp.ru.

Как известно, с начала года в стране вступил в силу закон об основах национального сопротивления, предполагающий максимально широкое участие граждан в обеспечении военной безопасности Украины.



В январе командующий силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал, что их численность в мирное время составит десять тысяч военнослужащих, а при необходимости будут привлечены несколько сотен тысяч резервистов.

Ранее «Ридус» писал о том, что из-за недостатка личного состава из числа контрактников власти Украины вынуждены направлять в Донбасс призывников и резервистов.