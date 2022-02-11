Власти Израиля решили эвакуировать семьи дипломатов из Киева

В Израиле объявили о решении вывезти из Киева семьи дипломатов.

Кроме того, жителей страны предостерегли от поездок на Украину.

«МИД сегодня вечером выпустил предупреждение о поездках на Украину и объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из страны», — говорится в сообщении государственной телерадиокомпании KAN.

В частности, ведомство рекомендовало гражданам Израиля, проживающим на Украине, «ни в коем случае не приближаться к горячим точкам», а тем, кто планировал поездку в эту страну, «воздержаться от нее в настоящее время».

Как отмечает «РЕН ТВ», 11февраля с рекомендациями к своим гражданам покинуть Украину обратились еще четыре страны: Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея.



В конце января посольство США на Украине призвало американских граждан как можно скорее покинуть страну. Дипломаты считают ситуацию с безопасностью на Украине непредсказуемой и способной ухудшиться без предупреждения, поэтому советуют рассмотреть возможность выезда безотлагательно.

Ранее об эвакуации с Украины части своих дипломатов и их семей заявили Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония. В Киеве эти меры называют преждевременными и необоснованными, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает происходящее «тонкостями сложной дипломатической игры».

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями иностранных диппредставительств и международных организаций, призвав их не покидать страну. По его словам, нагнетание тревоги наносит Украине не меньшие потери, чем военные действия.