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В ВФЛА опровергли сообщение о происшествии с олимпийской чемпионкой

Георгий Самсонов
ВФЛА

ВФЛА

© Rus.Team

Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвали фейком появившееся в СМИ сообщение о том, что олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова проваливалась под лед на Москве-реке.

«Ирина Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация», — заявила пресс-менеджер ВФЛА Алла Глущенко.

В настоящее время Привалова исполняет обязанности президента ВФЛА.

Ранее сообщалось, что 53-летняя спортсменка провалилась под лед, когда отправилась по замерзшей Москве-реке посмотреть на строительство в Мневниках. В Сети было опубликовано видео, на котором катер на воздушной подушке подплывает к месту происшествия для спасения тонущей женщины.

Позднее «РЕН ТВ» опубликовал интервью со спасателем поисково-спасательной станции Фили Виталием Корсаковым, который поделился с телеканалом подробностями спасательной операции.

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