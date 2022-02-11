В ВФЛА опровергли сообщение о происшествии с олимпийской чемпионкой
- 11 февраля 2022, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвали фейком появившееся в СМИ сообщение о том, что олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова проваливалась под лед на Москве-реке.
«Ирина Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация», — заявила пресс-менеджер ВФЛА Алла Глущенко.
В настоящее время Привалова исполняет обязанности президента ВФЛА.
Ранее сообщалось, что 53-летняя спортсменка провалилась под лед, когда отправилась по замерзшей Москве-реке посмотреть на строительство в Мневниках. В Сети было опубликовано видео, на котором катер на воздушной подушке подплывает к месту происшествия для спасения тонущей женщины.
Позднее «РЕН ТВ» опубликовал интервью со спасателем поисково-спасательной станции Фили Виталием Корсаковым, который поделился с телеканалом подробностями спасательной операции.
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