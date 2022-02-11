найти ×
   
  • USD +0.26
    74.99
  • EUR -0.02
    85.36
СохранитьСохранено0
×

-101684

Кардиолог Кореневич: лук и чеснок неэффективны для укрепления иммунитета

Георгий Самсонов

© pexels.com

Для укрепления иммунитета не стоит прибегать к средствам народной медицины, поскольку чаще всего они бывают неэффективны, считает кардиолог Анна Кореневич.

На своем YouTube-канале она объяснила, что в подобных случаях срабатывает эффект плацебо, так как употребление лука и чеснока не поможет укрепить иммунитет.

Кореневич добавила, что БАДы и гомеопатия также не принесут пользу организму.

Между тем она перечислила действенные методы укрепления иммунитета. По ее словам, к ним относятся полноценный сон, правильное питание, регулярные физические нагрузки, положительные эмоции, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя, пишет ФАН.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски рекомендовала заразившимся коронавирусом употреблять в пищу больше продуктов, содержащих цинк, поскольку этот микроэлемент помогает в формировании Т-клеточного иммунитета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)