Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом заявила об отсутствии претензий к нему

Консультант Госдумы Мария Артемова, серьезно пострадавшая в аварии, виновником которой стал блогер Эдвард Бил, не захотела предъявлять ему никаких претензий.

По ее словам, в ходе переговоров они пришли к взаимному согласию.

«Мы договорились, обе стороны все устроило. То, что он обещал, он старается выполнять сейчас», — уточнила Артемова в беседе с «360».

Как рассказал телеканалу ее представитель Андрей Князев, блогер будет выплачивать компенсацию до тех пор, пока врачи официально не признают, что Артемова больше не нуждается в медицинской помощи.

В настоящее время она продолжает восстанавливаться после травм, полученных в результате ДТП. На данный момент Артемова находится дома с семьей.

В интервью консультант Госдумы подчеркнула, что Эдвард Бил уже признал свою вину. «Ему повезло, что я осталась жива. Когда человек жив, тогда можно что-то исправить, а когда человека нет, то исправить ничего нельзя, извиняться не перед кем. У меня есть шанс ходить самостоятельно», — заявила Артемова.

Она добавила, что не торговалась с Билом о размере моральной компенсации, а согласилась на предложенную им сумму.

Напомним, 24 января Пресненский суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении 24-летнего блогера Эдварда Била.

В декабре Второй кассационный суд общей юрисдикции частично удовлетворил представление прокуратуры, отменив приговор блогеру, осужденному на 2 года ограничения свободы по делу о ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце.

Второй кассационный суд общей юрисдикции направил на пересмотр дело Эдварда Била, ставшего виновником ДТП, в котором пострадала сотрудник аппарата Госдумы РФ. Таким образом, суд удовлетворил представление пресненского межрайонного прокурора, посчитавшего назначенное осужденному ранее наказание — два года ограничения свободы — слишком мягким.