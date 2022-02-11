В Чечне запущен флешмоб «Я пехотинец Кадырова»

Флешмоб с хэштегом «Я пехотинец Кадырова» был запущен в Instagram советником главы Чечни Умаром Даудовым.

За несколько дней к флешмобу присоединились более 100 официальных лиц республики.

В интервью «РИА Новости» Даудов рассказал о цели своей акции.

«Как вы, наверное, слышали, Рамзан Ахматович Кадыров часто подчеркивает, что он является пехотинцем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. А мы, команда Кадырова, флешмобом „Я пехотинец Кадырова“ хотели в очередной раз показать, что полностью поддерживаем своего лидера и проводимую им политику», — объяснил он.

Даудов уточнил, что в «команду Кадырова» входят не только его ближайшие соратники, но и весь чеченский народ.

По словам советника главы Чечни, каждый член команды готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. «Как бы это ни не нравилось нашим недоброжелателям, но власть и народ в Чеченской республике едины!» — отметил он.

Ранее сообщалось, что телеканал «Дождь» * потребовал возбудить против главы Чечни уголовное дело об экстремизме. Бывший глава правозащитной организации «Комитет против пыток», член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин рассказал «Ридусу», почему в России никогда не будет возбуждено дело против Рамзана Кадырова.

По его словам, чеченский лидер умышленно создает образ взрывного кавказского характера, который не всегда отдает отчет в своих словах и поступках. На деле — он выверяет каждую фразу, и привлечь его к уголовной статье за экстремизм юридически невозможно.

* Минюст включил издание в реестр иноагентов