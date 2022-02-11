В Совфеде предупредили о новых попытках Запада негативно повлиять на Россию

Запад не оставит попыток оказать негативное влияние на Россию. Его действия затронут в первую очередь «законопроекты, идущие в развитие новых конституционных норм», сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Еще в прошлом году сенаторская комиссия зафиксировала попытки с помощью прозападных СМИ, соцсетей и разнообразных как бы независимых структур повлиять на реализацию новых конституционных норм, предполагающих регулирование в сфере публичной власти. По нашим данным, такого рода зарубежный нажим продолжится и в текущем году», — приводит слова Климова РИА Новости.

Сенатор напомнил о специальном докладе Атлантического совета, который был опубликован 8 февраля в США. По мнению Климова, документ является «детищем холодной войны», ведь в нем изложен «масштабный план сдерживания России на мировой арене». Запад стремится реализовать этот план «с широким использованием сбежавших за рубеж персон, признанных в РФ иностранными агентами», утверждает парламентарий.

«Предусматривается и усиление внешнего влияния на российских граждан с помощью цифровых платформ», — отметил Андрей Климов.