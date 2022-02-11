Финляндия закупит в США 64 истребителя F-35

В Минобороны Финляндии сообщили о подписании с американской компанией Lockheed Martin контракта на поставку истребителей F-35.

По условиям соглашения, в 2025—2030 годах США должны поставить Финляндии 64 многоцелевых истребителя в конфигурации F-35A Block 4. Также предусмотрены их дальнейший ремонт, техническое обслуживание и обучение пилотов.

Как отмечает газета «Известия», в начале января у американского истребителя F-35, принадлежащего ВВС Южной Кореи, отказали шасси. В результате самолет пришлось сажать «на брюхо» на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома. Чтобы обеспечить более мягкую посадку ВПП покрыли специальной пеной, которая уменьшила трение и вероятность возгорания.

«Ридус» также писал о том, что 25 января новейший американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец USS Carl Vinson. Пилоту удалось выжить — он успел катапультироваться из самолета. В результате аварии пострадали семь военнослужащих. Сам пилот ранений не получил.