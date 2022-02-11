«Единая Россия» предложила организовать поставки оружия в ЛНР и ДНР

Фракция «Единой России» предлагает организовать поставки в ДНР и ЛНР оружия и прочей военной продукции, а также обеспечить социальную помощь людям. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по итогам консультаций с фракциями по проекту обращения к президенту о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Володина, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» идею единороссов поддерживают. Фракция ЛДПР выступила за более радикальное решение вопроса Донбасса, а «Новые люди» пообещали сформулировать свою позицию позже.

«Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Завтра годовщина подписания Минских соглашений. Семь лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин отметил, что сегодня в Госдуме. обсуждаются два варианта. Первый — незамедлительно рассмотреть проект обращения к главе государства о необходимости признания ДНР и ЛНР, а второй — направить сначала документ в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов.