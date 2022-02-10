Украинский эксперт предложил ВСУ уничтожить российский военный завод

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак выступил с предложением нанести удары по российскому оружейному заводу.

По его словам, ВСУ способны уничтожить предприятие по производству ракет, расположенное в 70 км от российской границы.

«Если мы будем иметь 100−150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — приводит ФАН слова эксперта, сказанные в эфире телеканала «Апостроф».

Бадрак добавил, что Киев обладает технологией для создания таких снарядов, однако запустить их можно только с самолета.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила власти Украины в скрытном стягивании тяжелого вооружения и бронетехники в Донбасс, а глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на линии соприкосновения, которая всего в 100 километрах от границы с Россией, находятся порядка 120 тысяч военных.