Роспотребнадзор разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

В России разрешили проведение клинических испытаний кожного теста «КоронаДерм PS».

Он предназначен для того, что определить, обладает ли человек клеточным иммунитетом к возбудителю COVID-19 и пора ли ему вакцинироваться или ревакцинироваться.

Как сообщили газете «Известия» в Роспотребнадзоре, тест разработан НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера.

Директор института Арег Тотолян рассказал изданию, что процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту. Под кожу вводится инъекционный препарат, который содержит антиген к SARS-CoV-2. Результат определяют по диаметру папулы через 72 часа после инъекции.

По словам Тотоляна, положительный тест свидетельствует о наличии у обследуемого клеточного иммунитета, а отрицательный означает, что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

В настоящее время тестирование на клеточный иммунитет проводится лишь в специализированных лабораториях, а реагенты для него достаточно дорогие. После выхода на рынок кожного теста «КоронаДерм PS» тестирование на клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 станет массовой процедурой, пишет издание.

Клинические испытания пройдут в период до 30 апреля на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья с участием 460 добровольцев в возрасте от 18 лет.

Ранее компании «Авивир» и «Рапид БИО» разработали и зарегистрировали первый в стране экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Он определяет, сформировался ли у конкретного человека устойчивый иммунитет к COVID-19.

