Американского рэпера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии

В окружной суд штата Калифорния поступил иск против американского рэпера Снуп Догга.

Артиста обвиняют в сексуальном насилии.

В суд на музыканта подала женщина, которая утверждает, что в течение нескольких лет выступала и работала вместе с ним.

По ее словам, она стала жертвой сексуального насилия со стороны Снуп Догга и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don «Magic» Juan. Согласно исковому заявлению, они злоупотребили своей властью.

Также отмечается, что ранее жертвами рэпера были и другие женщины, которым он угрожал отомстить в случае жалоб на него.

По данным источников TMZ, истец запросила у Снуп Догга около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, но ее требования были отклонены.