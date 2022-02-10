Американского рэпера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии
- 10 февраля 2022, 21:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В окружной суд штата Калифорния поступил иск против американского рэпера Снуп Догга.
Артиста обвиняют в сексуальном насилии.
В суд на музыканта подала женщина, которая утверждает, что в течение нескольких лет выступала и работала вместе с ним.
По ее словам, она стала жертвой сексуального насилия со стороны Снуп Догга и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don «Magic» Juan. Согласно исковому заявлению, они злоупотребили своей властью.
Также отмечается, что ранее жертвами рэпера были и другие женщины, которым он угрожал отомстить в случае жалоб на него.
По данным источников TMZ, истец запросила у Снуп Догга около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, но ее требования были отклонены.
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