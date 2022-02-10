В сенате США признали, что рассмотрение санкций против РФ «зашло в тупик»
- 10 февраля 2022, 20:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта антироссийских санкций зашло в тупик.
В интервью CNN автор «матери всех санкций» против РФ признался, что разногласия конгрессменов касаются вторичных санкций в отношении банка и «Северного потока-2».
По словам Менендеса, конгрессмены «рассматривают другие возможности».
Ранее стала известно, что группа демократов во главе с Менендесом подготовила законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Ограничительные меры могут также затронуть проект газопровода «Северный поток 2».
Как сообщал «Ридус», посол РФ в США Анатолий Антонов оценил вероятность введения новых американских санкций против России. По его словам, Вашингтон будет разрабатывать новые меры санкционного давления на Россию при любом исходе нынешнего международного кризиса — вопрос лишь в том, когда их решено будет ввести. Посол подчеркнул, что сейчас в США сложился «антироссийский консенсус», а любые подвижки в отношениях с Россией рассматриваются как унизительные уступки.
В то же время экономисты, опрошенные Bloomberg, считают, что за последние несколько лет России удалось возвести «финансовую крепость», которая позволит стране пережить новые ограничительные меры без особых потерь.
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