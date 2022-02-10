Белоруссия направила ноту протеста в связи с заменой флага страны в Днепре

В украинском Днепре государственный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый флаг оппозиции, в связи с чем в МИД Украины была направлена нота протеста.

Как сообщается на сайте диппредставительства, посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол направил в мэрию города обращение, в котором говорится о том, что замена флага оскорбляет чувства большинства белорусов.

По его словам, в Днепре произошел акт вандализма, в ходе которого по решению мэра Филатова государственный флаг Белоруссии был заменен на другую символику.

«10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», — отмечается на сайте дипмиссии.

Накануне градоначальник Борис Филатов объяснил, что флаг белорусской общины возле мэрии Днепра заменили из-за несогласия с утверждениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает у границ страны подразделения Нацгвардии из «националистов-радикалов». Все эти обвинения в Киеве опровергали и называли манипуляцией.

В представительстве потребовали вернуть государственный флаг на здание и провести расследование случившегося.

Как писал ранее «Ридус», президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина никогда не будет воевать с его страной. Тем не менее он предположил, такая война может продлиться максимум три-четыре дня.