Иммунолог сравнил результаты экспресс- и ПЦР-тестов на COVID-19

Для выявления коронавируса в организме достаточно экспресс-теста, однако чувствительность ПЦР-теста все-таки выше, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он объяснил, почему иногда результаты этих тестов бывают разными.

«Если экспресс-тест показал положительный результат, а ПЦР-тест — отрицательный, такое может быть, потому что вирусы не сидят и не ждут. Зависит от того, как взят мазок, сколько он хранился», — рассказал специалист в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на данный момент среди зараженных COVID-19 в шесть раз больше тех, кто болеет бессимптомно и не проходит исследований на наличие коронавируса. Иммунолог уточнил, что у людей с латентной формой заболевания могут быть отрицательные результаты тестов, однако потом появляются антитела.

Жемчугов отметил, что таких заболевших тоже надо учитывать в составе иммунной прослойки и в связи с этим поддержал решение Минздрава РФ, согласно которому с 21 февраля россияне смогут получить сертификат при наличии антител к коронавирусу.

Ранее Минздрав РФ выпустил приказ, согласно которому наличие COVID-19 теперь достаточно подтверждать с помощью экспресс-теста.