В Союзе отцов сказали, где уволенной из-за Хармса Сапрыкиной искать счастья

Учительнице Серафиме Сапрыкиной, которая рассказала, что директор петербургской гимназии № 168 вынудила ее уволиться после того, как она прочитала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, следует искать счастья в системе часнтого образования. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» руководитель альянса инициатив «Россия без сирот», член отделения Союза отцов Ленинградской области Иван Иклюшин.

«Государственное образование предполагает определенные стандарты. Они достаточно строгие. И если человек в эти стандарты не вписывается, то он выпадает. Я думаю, после скандальной истории со стихами Введенского и Хармса нашей героине будет довольно непросто устроиться в государственное учебное заведение. Поэтому ей, на мой взгляд, лучше попробовать себя в частной школе. Либо в каком-нибудь учреждении дополнительного образования. Частные школы более лояльно относятся к педагогам с нестандартным подходом к обучению», — сказал Иклюшин.

На прошлой неделе Серафима Сапрыкина заявила, что в декабре 2021 года директор гимназии № 168 «приказала» ей уволиться по собственному желанию. Поводом, по словам педагога, стало то, что она прочитала детям стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

«В школе считают, что я читала стихи „врагов народа“ и „пособников фашистов“. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления, и их стихи можно обсуждать только „на ваших богемных кухнях“. Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, 80-летний полковник, сообщил мне, что в те годы реабилитировали всех подряд», — написала учительница на личной странице в Facebook.

За Серафиму вступились интернет-пользователи, некоторые коллеги, ученики и даже министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По мнению министра, Сапрыкина должна быть немедленно восстановлена в должности.

Однако руководство гимназии и вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина утверждают, что женщина уволилась добровольно, никто на нее не давил.

«Тема классного часа во всей школе в этот день была посвящена битве за Москву, но Сапрыкина решила посвятить урок поэтам Серебряного века. Классные часы проходят в любой школе регулярно. Для Хармса и Введенского точно можно было выбрать другой день. Серафима — живой и увлекающийся человек, но её проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением. Это основной, можно сказать, мировоззренческий конфликт. Остальное — спекуляции», — отметила Потехина в интервью Telegram-каналу «Ротонда».

По ее словам, директор гимназии «жалела девочку, которая, как известно, воспитывает маленького ребенка одна, уговаривала не торопиться с решением». Но Серафима уволилась и очень быстро нашла работу в другой школе. Правда, спустя 16 дней она ушла и оттуда.

«Вероятно, она полагала, что в другой школе будет как-то иначе, а там тоже правила и программы», — заключила вице-губернатор.

Позже выяснилось, что Серафима Сапрыкина — не настоящее имя учительницы, на самом деле ее зовут Сима Чингизовна Казимова. В 2008 году женщина якобы получила два года условно по 111-й статье уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно информации, размещенной в Telegram-канале Mash, после этого она сменила имя, фамилию и отчество.

Во вторник 9 февраля, Сапрыкина опубликовала в Facebook справку с сайта «Госуслуги» о том, что судимости у нее нет.