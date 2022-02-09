Лебедев: российские суды относятся к бизнесменам гуманнее, чем к подросткам

В прошлом году 91% бизнесменам, обвиняемым в уголовно наказуемых преступлениях, удалось избежать попадания в места лишения свободы. Об этом сообщил председатель Верховного Суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

«В 2021 году рассмотрено 5 500 дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в отношении 6 тысяч лиц. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденных», — сказал он.

По словам Лебедева, суды проявляют к предпринимателям гораздо большую гуманность, чем к подросткам.

В среду, 9 февраля, проходит совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, судьи Верховного суда, а также всех судов общей и арбитражной юрисдикции, передает РАПСИ.