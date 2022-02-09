«На деревню дедушке»: почему IT-гиганты не считаются с локальными законами

Отсутствие диалога — основная причина, из-за которой очень сложно заставить международные IT-корпорации считаться с локальными законами тех или иных стран. К такому выводу пришли участники круглого стола «Как контентные проблемы влияют на регулирование цифровой среды?», который состоялся в рамках форума Cyber Security Day 2022.

У цифровых гигантов зачастую нет каких-либо офисов на территории государств, где они работают и получают прибыль. В результате местные власти и граждане не могут получать от них обратную связь. Поэтому наблюдается мировой тренд на «приземление» IT-корпораций в национальных юрисдикциях. В России соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года. Теперь 13 зарубежных компаний обязаны открыть в РФ свои официальные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и создать на принадлежащих им онлайн-площадках специальную форму для обращений русскоязычных пользователей.

«Интернет-компания, которая превышает определенный показатель по количеству пользователей или по количеству просмотров, обязана иметь своего реального представителя, реальный офис, куда и государство, и физическое лицо может прийти и рассказать о проблеме. Раньше не было такой возможности, раньше ты должен был писать на деревню дедушке», — пояснил заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви.

«Все крупные компании, которые понимают осознанность такого подхода, стремятся его выполнять. Кто была первая компания, которая выполнила все 3 пункта из этого списка? Apple! Та самая Apple, которая где-то далеко-далеко за океаном, у которой миллиарды долларов, про которую пользователи в комментариях писали, мол, зачем им Россия, они ничего не сделают», — добавил эксперт.

Количество цифровых угроз с каждым годом только растет, причем во всем мире «они одинаковые», обратил внимание первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества РФ Александр Малькевич.

«Каждый с этим в жизни сталкивался: фейковые новости: распространение треш-контента, дипфейки, информационный троллинг, кибербуллинг, излишнее доверие людей к неверифицированным источникам, фишинг, то есть кибермошенничество и так далее. Конечно же в списке угроз — всевластие соцсетей, которые руководствуются только своими финансовыми интересами, наживаются на гражданах любых стран и ставят себя при этом выше любых законов. Поэтому необходимость регуляторных мер, направленных на борьбу с деструктивным контентом, с халатностью онлайн-платформ — она совершенно очевидна», — заявил он.

В этой связи в России был принят еще один закон, предполагающий саморегулирование социальных сетей. Впредь онлайн-платформы должны самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент.

«Практически в каждой стране существует подобный закон, — отметил заместитель генерального директора АНО „ИРИ“ по правовым вопросам Борис Единин. — Здесь я могу привести опыт Германии, там соцсети обязаны осуществлять мониторинг контента, сотрудничать с правоохранительными органами и нести ответственность за контент, который разжигает социальную рознь в стране».

Ранее РОЦИТ провел социологическое исследование об отношении россиян к закону о «приземлении» иностранных IT-корпораций в юрисдикции РФ. Из 1890 опрошенных 47,9% полностью одобряют вступление в силу такого закона, не одобряют — 22,5%, а 29,6% - затруднились ответить на вопрос. Почти 67% респондентов разделяют мнение, что, если иностранные ИТ-компании не будут исполнять требования закона, то их следует наказать.