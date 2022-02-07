Боррель: «зеленая» энергетика могла бы гарантировать энергобезопасность ЕС

Наилучшим решением проблемы защиты окружающей среды и надежной гарантией энергетической безопасности могли бы стать возобновляемые источники энергии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он призвал приложить совместные усилия для ускорения перехода к использованию «зеленой» энергетики.

«В среднесрочной перспективе у нас есть цель: углеродная нейтральность, в краткосрочной — нам нужно обеспечивать надежность поставок газа», — сказал глава дипломатии ЕС после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Боррель подчеркнул, что переход от невозобновляемых источников энергии к возобновляемым становится единственным долгосрочным решением устойчивости и безопасности в области энергетики.

Блинкен в свою очередь заявил о готовности Вашингтона помочь Евросоюзу найти поставщиков газа в случае перебоев поставок из России.

Ранее Боррель сообщил, что по сравнению с прошлым годом цены на природный газ в странах Евросоюза выросли в 6−10 раз. Он также отметил, что «сложности с поставками газа» в Европе вызваны «кризисом отношений с Россией».