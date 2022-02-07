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Песков: важнее отслеживать динамику госпитализаций пациентов с «омикроном»

Георгий Самсонов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© Сергей Карпухин / ТАСС

В условиях распространения омикрон-штамма важнее всего отслеживать динамику госпитализаций пациентов с этим заболеванием.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о быстром росте числа заболевших коронавирусом в России, он заявил, что в ситуации с «омикроном» гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций, учитывая, что заболевание развивается в более легкой форме.

Представитель Кремля отметил, что в нынешних условиях это наиболее правильный показатель. «По этому направлению (госпитализации) пока перегрева нет, хотя он возможен. Но есть готовность, соответствующие меры принимаются», — подчеркнул он.

Песков также выразил сожаление по поводу того, что омикрон-штамм распространяется более быстрыми темпами среди молодежи. «Это опасно, но это та реальность, которая есть, к сожалению», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков признал, что в Кремле есть противники вакцинации. По его словам, эти антиваксеры «подвергаются остракизму» (гонению).

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