Стало известно, кому не понадобится делать тест на COVID-19 при выписке

В том случае, если заболевшие коронавирусом будут находиться на лечении дольше 7 дней, для выписки им не потребуется контрольный тест на COVID-19.

Если же выписка проводится менее чем через неделю лечения, пациенты должны сдать отрицательный тест не ранее, чем через 3 дня после подтверждения диагноза.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, которое опубликовано на портале правовой информации.

Новые правила уже вступили в силу с 6 февраля.

Как писал ранее «Ридус», при отсутствии у пациентов симптомов коронавируса срок их лечения будет сокращен в Москве до семи дней. Нововведение распространяется только на тех, чей диагноз будет установлен в период с 6 февраля.

Также стало известно, что в России срок карантина для заболевших COVID-19 сокращают до семи дней. До этого заболевшим необходимо было уходить на двухнедельную самоизоляцию.

Кроме того, Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому изоляция для контактировавших с больными СOVID-19 отменяется. Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более недели, для выписки ему не нужен отрицательный тест.