Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом противотанковые комплексы

Украина обратилась к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противотанковых комплексов THAAD.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, радиолокационная станция AN/TPY-2, которая входит в состав этих комплексов, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью РФ.

Таким образом, размещение THAAD под Харьковом может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1000 километров, отметил собеседник агентства.

Как отмечает газета «Взгляд», ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии заявили, что предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

В свою очередь глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что США поставили Украине очередную партию военной помощи. На сей раз это 81 тонна патронов разного калибра.

Напомним, ранее Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции.