Британских старшеклассников обяжут носить маски на уроках

В целях борьбы с распространением омикрон-штамма в Великобритании школьники старших классов будут обязаны носить маски в учебных заведениях.

Как сообщает Sky News, учащихся школ также обяжут сделать один тест на COVID-19 по возвращению на занятия после каникул 8 февраля, а затем дважды в неделю они должны будут самостоятельно проверяться на коронавирус.

Министр образования Британии Надхим Захави признал, что учиться в масках будет труднее, отметив при этом, что правительство стремится предоставить школам «как можно больше инструментов для обеспечения открытости образования».

По его мнению, самое главное сейчас оставить школы открытыми.

За минувшие сутки в Великобритании зарегистрировали 148,8 тысяч заражений коронавирусом.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19.