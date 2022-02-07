Россия завоевала первую в своей истории медаль ОИ в прыжках с трамплина

Российские прыгуны с трамплина Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова стали серебряными призерами Олимпиады в командных соревнованиях.

Это первая олимпийская медаль в данном виде спорта в истории России. Для СССР единственную награду, причем золотую, завоевал Владимир Белоусов, победивший в 1968 году на Олимпиаде в Гренобле.

Первое место в соревнованиях смешанных команд на ОИ-2022 заняли спортсмены Словении, а бронза досталась канадцам.



На счету российских олимпийцев уже семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Ранее сборная России одержала победу в командном турнире. Накануне чемпионом Олимпийских игр стал лыжник Александр Большунов.

