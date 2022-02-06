В Париже загорелось здание рядом с музеем Орсе

Крупный пожар произошел во французской столице неподалеку от музея Орсе.

Как сообщает BFMTV, горят строительные леса на здании, расположенном рядом с набережной в седьмом округе Парижа.

Пожарные пытаются погасить пламя.

Вблизи горящего здания также находятся отель «Богарне» и резиденция посла Германии во Франции.

Ранее сообщалось, что пожар возник на месте строительства столичной станции метро «Новаторская».



Накануне загорелось посольство России на Филиппинах. Больше всего от возгорания пострадала крыша. По информации МИД РФ, в результате пожара был причинен значительный ущерб.

