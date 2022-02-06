Житель Калужской области умер, прождав скорую более семи часов

В Калужской области скорая приехала по вызову только спустя семь с половиной часов.

В результате пациента доставили в больницу слишком поздно, и он скончался.

«У мужа было поражение легких 60%, температура больше 39, высокий сахар, а скорая из Жукова отвечала, мол, у нас две бригады на весь район», — приводит Readovka слова вдовы умершего.

Она рассказала, что в течение 7,5 часов она звонила во всевозможные инстанции, пытаясь выяснить, почему к ее больному мужу не едут врачи.

Оказалось, что скорую отправили из Перемышльского района, и до Жукова ей пришлось ехать 233 километра, пишет паблик.

Похожая история произошла в Калужской области в октябре прошлого года. Тележурналист дожидался скорую почти семь часов и в итоге скончался через полтора часа после госпитализации.

Ранее сообщалось, что житель Калуги умер от потери крови после четырех ножевых ранений, не дождавшись госпитализации. Теперь министерство здравоохранения поворачивает дело таким образом, что он же и оказывается виноват.