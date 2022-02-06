«Смерть на Ниле» не покажут в Кувейте из-за служившей в Израиле актрисы

Фильм британского режиссера Кеннета Браны «Смерть на Ниле» был запрещен для показа в Кувейте.

Причиной такого решения стало участие в картине актрисы Галь Гадот, служившей в израильской армии.

Как сообщил источник газеты al-Qabas, министерство информации официально запретило прокат «Смерти на Ниле» в Кувейте. В результате название ленты исчезло из расписаний показов трех сетей кинотеатров.

По данным издания, сразу в нескольких арабских странах призвали бойкотировать этот фильм из-за участия в нем Галь Гадот.

Это уже не первый случай, когда факт службы этой актрисы в армии Израиля, становится поводом для запрета проката картины. Ранее Кувейт запретил показ «Чудо-женщины» с Гадот в главной роли.

В Египте «Смерть на Ниле» еще не запретили, видимо, потому что события этой очередной экранизации романа Агаты Кристи разворачиваются именно в этой арабской стране.